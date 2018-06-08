В Барнауле стена рухнула на припаркованный автомобиль

В Барнауле на парковке возле одного из местных автосервисов рухнула десятиметровая кирпичная стена. Под завалами оказался легковой автомобиль, только по счастливой случайности никто не пострадал.

- В Центральном районе города действительно произошло обрушение кирпичной кладки, - подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Но спасательные службы на место ЧП никто не вызывал.

Видимо, владельцы автосервиса сами разбирали завалы. Как пишут очевидцы в соцсетях, обрушившимся кирпичом был полностью завален легковой автомобиль Kia. Машина, по оценке все тех же очевидцев, скорее всего, восстановлению не подлежит. "Чудо, что ни водителя, ни кого-то другого рядом не было", - констатируют горожане в соцсетях.