Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин

В Кемерове из четырехэтажного жилого дома эвакуировали 18 семей после появления трещин и просадки одного из углов.

Часть дома оказалась в аварийном состоянии, есть риск обрушения. Причиной ЧП стало намокание и обрушение столба в фундаменте углового подъезда.

"Мы установили маячки, будем наблюдать за этой частью здания, и решение о доступе в подъезд примем через двое суток", - цитирует ТАСС главу города Илью Середюка.

Пострадавшим семьям помогли с временным размещением. Жильцы пожаловались мэру на работу управляющей компании: к ней уже не раз возникали претензии, ранее организация привлекалась к административной ответственности.