В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика

В Назрани подразделения спецназа ФСБ заблокировали в одном из частных домов двух боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Во время перестрелки один из бандитов был ликвидирован.

Как сообщают РИА Новости, операция правоохранительных органов проходила в Гамурзиевском округе города. Обнаруженным в частном доме боевикам было предложено сложить оружие и сдаться. Однако они ответили на предложения силовиков стрельбой из автоматического оружия.

В ходе боестолкновения один из нападавших был застрелен. Личность уничтоженного боевика устанавливается.

Спецоперация продолжается.