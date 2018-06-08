Новости

В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми 09:46
На Рижском направлении восстановлена система регулировки движения 09:45
Прилепин на ответ Путина о Донбассе: Вещи, которые важны, прозвучали 09:33
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой 09:30
В Сингапуре задержали журналистов за нарушение правил саммита 09:26
Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином 09:25
В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика 09:18
Под Красноярском из огня спасли 19 человек 09:15
Прокуратура проверит жалобу белгородских врачей о снижении зарпалаты 09:15
В Приморье в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали 09:11
В Перми при столкновении восьми машин пострадали четыре человека 08:50
Собянин поздравил соцработников Москвы с профессиональным праздником 08:30
СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй 08:21
Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве центробанков 07:49
На трех направлениях железной дороги опаздывают поезда 07:44
СМИ: Минюст США тайно перехватил данные переговоров известных журналистов 07:34
Ученые создали алгоритм, рассчитывающий идеальную дозу кофе 07:30
Кузнецов - третий россиянин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ 07:13
Овечкин: Я сказал, что мы не будем отстоем, и мы выиграли Кубок Стэнли 07:04
В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья из пяти человек 06:59
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли 06:54
Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли-2018 06:40
На южные районы Японии обрушится тайфун "Маликси" 06:23
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США 06:02
МВФ выделит Аргентине 50 миллиардов долларов 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Назрани спецназ ликвидировал одного боевика

Текст: Николай Грищенко

В Назрани подразделения спецназа ФСБ заблокировали в одном из частных домов двух боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Во время перестрелки один из бандитов был ликвидирован.

Жителя КБР осудили за пособничество террористам

Как сообщают РИА Новости, операция правоохранительных органов проходила в Гамурзиевском округе города. Обнаруженным в частном доме боевикам было предложено сложить оружие и сдаться. Однако они ответили на предложения силовиков стрельбой из автоматического оружия.

В ходе боестолкновения один из нападавших был застрелен. Личность уничтоженного боевика устанавливается.

Спецоперация продолжается.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США