В Петербурге пассажир с ножом заблокировал поезд в метро

Полицейские петербургского метрополитена задержали на станции метро "Владимирская" мужчину с ножом, из-за которого пассажиры целого состава оказались заперты в вагонах. Свидетельства очевидцев "РГ" подтвердила пресс-секретарь городской подземки Юлия Шавель.

Пассажир вел себя более, чем странно, и угрожал себя убить. Один из запертых пассажиров снял короткий видеороли на мобильный телефон - ни начало, ни развязку камера не зафиксировала. Видно лишь, что по пустой платформе "Владимирской" судорожно мечется некий молодой человек в темной одежде с сумкой и довольно большим ножом в руке. Двери состава закрыты.

Как рассказала Юлия Шавель, в конце концов мужчину задержали подоспевшие сотрудники полиции. Ни он сам, ни другие пассажиры или правоохранители не пострадали. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что пока не располагают информацией о данном инциденте.