В Петербурге поставят самый высокий в Европе памятник коту

В Петербурге на Конногвардейской площади возле Центрального выставочного зала "Манеж" 9 июня откроют самый высокий и необычный памятник коту в Европе.

Как сообщили в пресс-службе городского котокафе "Республика кошек", его длина три метра, а высота - целых шесть, под ним может спокойно пройти человек.

Для изготовления гигантского кота автор скульптуры Вильгений Мельников применил экспериментальную технику - цельнометаллическая конструкция сработана из надутого металла.

На самом деле по задумке кот совсем небольшой, просто он одет в огромный доспех, защищающий его от дождей, ветров и холодов - в общем, типичной петербургской погоды. У "бронированного" зверя пока даже нет имени - его выберут интернет-пользователи путем онлайн-голосования или через комментарии на странице котокафе в соцсети "ВКонтакте". Среди предложенных вариантов - Кот Петя, ДонКиКот, Серый кот Петербург, Мурдиаль.

Открытие памятника приурочено к празднованию Дня петербургских котов, который отметят 9 июня на Конногвардейском бульваре. В программе также тренировки официального оракула ФИФА кота Ахилла перед предсказаниями матчей чемпионата мира по футболу, выставка 32 ростовых котов-футболистов, расписанных лучшими художниками Петербурга, парад такс и тельняшек с Дмитрием Шагиным, аттракцион-ящик-эксперимент "Кот Шредингера", викторины, розыгрыши и подарки.

Шестиметровый кот простоит на Конногвардейской площади до 15 июля.