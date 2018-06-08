Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов

Роскомнадзор поддерживает идею Меморандума о взаимодействии с целью ограничения доступа к нелегальным ресурсам в интернете. С такой инициативой выступил Союз "МКС" совместно с отраслевыми ассоциациями, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциацией Интернет-видео и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ) обратились с открытым письмом в "Яндекс". Цель инициативы совместно отработать регламент взаимодействия по противодействию нелегальному распространению контента в Интернете.

В Роскомнадзоре считают, что к Меморандуму должны присоединиться все работающие в России поисковые системы, в том числе Google. Такое мнение высказал замруководителя ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор, не стремится расширить свое присутствие как регулятор, и поддерживает стремление отрасли к саморегулированию. По словам Субботина, блокировка - это не панацея в решении вопроса распространения пиратского контента. "Куда большего эффекта в борьбе с пиратством можно добиться в рамках взаимодействия между правообладателями, владельцами ресурсов и другими участниками рынка", - считает он.

Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" позволяет внесудебном порядке прекратить распространение пиратского контента владельцем сайта или провайдером хостинга по заявлению правообладателя.