Роскомнадзор заблокирует доступ к сайтам с экзаменационными ответами

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по решению судов принимает меры по ограничению доступа к размещенным в интернете информационным материалам, способствующим попыткам недобросовестных школьников сдать экзамены. Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте.

С начала этого года в службу поступило 10 вступивших в силу судебных решений о прекращении доступа к сайтам или их страницам, которые содержат ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с контрольно-измерительными материалами (КИМ), и другой информацией.

В итоге был ограничен доступ к 93 сайтам. "На сегодняшний день владельцы 86 сайтов ограничили доступ к противоправной информации, - уточняется в сообщении. - Владельцам еще 6 сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации".