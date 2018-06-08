Российский военный водитель рассказал, как спасал сирийцев

Война в Сирии позволила российским военным испытать не только новую бронетехнику, но и получить бесценный опыт по применению автомобильного транспорта. За три месяца командировки в Сирии каждый военный водитель РФ в среднем преодолел около 20 тысяч километров.

"Российская сторона занимается доставкой гуманитарных грузов, продовольствия, военнотехнического имущества, средств РХБ защиты", - заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник штаба подразделения материально-технического обеспечения из Западного военного округа.

Водителям очень часто приходится рисковать, неоднократно они попадали под обстрел мобильных групп террористов. Наиболее опасным считается участок от Тифора до Пальмиры и дальше до самого Дэйр-эз-Зора. Там еще действуют блуждающие группы боевиков.

Кроме российских автомобилей, в колонны часто включается и сирийский транспорт, который, увы, не обновлялся десятилетиями. Изношенные машины часто ломаются на горных перевалах - перегрев двигателя, взрывы колес, начинают гореть тормозные колодки. Кроме того, сирийские водители слабо подготовлены, легко поддаются панике и теряются во время внештатных ситуаций.

- Был как-то случай, когда сирийский грузовик загорелся на перевале и перегородил дорогу нашей колонне Центра примирения, доставлявшей гуманитарную помощь. Скорее всего, произошло замыкание в генераторе. Водитель-сириец растерялся. У меня, кстати, тогда был первый выезд. И сразу такое! Я даже не помню, как успел среагировать: схватил огнетушитель, бросился к горящему автомобилю и потушил огонь. У сирийцев машины часто ломаются, особенно на перевалах. Честно говоря, я таких раритетов нигде еще не видел, - рассказал газете водитель-контрактник.

Он также вспомнил, как ему пришлось спасать сирийца, машина которого едва не свалилась в пропасть.

- Перед Дамаском при спуске с перевала у Volvo заклинило тормозную колодку и загорелось колесо. Я шел впереди. Снизив скорость, я позволил сирийскому автомобилю упереться передним бампером в задний борт моего КамАЗа, а затем остановился, - сказал он.

Отметим, что в Сирии для перевозок также используется КамАЗ-5350-379. Особенностью его конструкции является бронированная кабина типа "капсула" и защищенный модуль для перевозки военнослужащих. Пассажиры размещаются в специальных креслах, которые способствуют значительному снижению последствий взрывов мин и самодельных фугасов. Броня обеспечивает также защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Полная масса достигает 17,7 тонн. Грузоподъемность - 1,7 тонн. Дорожный просвет - 390 мм. Двигатель мощностью 260 л.с. способен разгонять автомобиль до 95 километров в час. Запас хода -1000 километров.