СМИ: ПАК ДА станет самым грозным российским ракетоносцем

Разрабатываемый бомбардировщик-невидимка ПАК ДА может стать самым грозным российским ракетоносцем. Он заменит действующие стратегические бомбардировщики ВКС РФ к следующему десятилетию.

Такой вывод делает издание The National Interest. В статье отмечается, что по последним прогнозам, которые были сделаны в мае 2018 года, ПАК ДА поднимется в воздух к 2025-2026 годам, серийное производство начнется в 2028 или 2029 году. Самолет получит обозначение Ту, поскольку большая часть проделанной работы была выполнена в ОКБ им. Туполева.

Автор статьи отмечает, что ПАК ДА станет носителем ядерного оружия. Эту роль он унаследует от действующих "стратегов" Ту-95 и Ту-160. В текущих версиях Ту-95 и Ту-160 в качестве основного средства доставки ядерных боеголовок используются крылатые ракеты, в частности Х-55СМ и Х-102. ПАК ДА, вероятно, будет оснащен усовершенствованными версиями этих ракет или новой крылатой ракетой воздушного базирования. Также новый ракетоносец сможет применять гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Впрочем, это может негативно сказаться на низкой радиолокационной заметности самолета, так как "Кинжал" придется размещать на внешней подвеске. В будущем на базе "Кинжала" могут быть созданы ракеты, которые будут размещаться в грузовых отсеках нового ракетоносца.

В издании предполагают, что масса нового самолета будет в два раза меньше, чем у Ту-160 - около 130 тонн. Ожидается также, что он будет иметь два двигателя. Сможет летать на расстояние до 15 тысяч километров без дозаправки. Также сообщалось, что ПАК ДА сможет использовать любые аэродромы. Это означает, что бомбардировщик-невидимка будет меньшую длину разбега перед взлетом, чем Ту-160 или даже Ту-95, подводит итог автор публикации.