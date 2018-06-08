Трамп может посмертно оправдать Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может посмертно оправдать знаменитого американского боксера Мохаммеда Али, осужденного на пять лет тюрьмы за уклонение от призыва в 1967 году во время войны во Вьетнаме.

По словам Трампа, покойный спортсмен входит в список из нескольких тысяч кандидатов на помилование, который он рассматривает. Об этом сообщает AP.

Мохаммед Али (Кассиус Марселлус Клей) - один из величайших боксеров-тяжеловесов. В апреле 1967 года он официально отказался от прохождения военной службы, за что был лишен боксерской лицензии и звания чемпиона мира, а также лишился возможности выступать на ринге. Суд признал его виновным в уклонении от службы в армии.

Мохаммед Али скончался в 2016 году.