В Саудовской Аравии полиция задержала семерых трансвеститов

В Саудовской Аравии полиция задержала семерых переодетых в женщин мужчин. Подданные королевства разгуливали по городу Джидда.

Внешний вид молодых людей не понравился местным жителям. Они потребовали от властей "положить конец противоречащему религии и традициям саудовского общества извращенному поведению". В соцсетях разместили доказательство - видео, снятое на набережной.

В полиции для поимки нарушителей норм морали была сформирована специальная группа. Как пишет РИА Новости, долго любителей переодеваний искать не пришлось. Их задержали все на той же набережной. Трансвеститы гуляли, держась за руки. Теперь им грозит наказание - крупный денежный штраф, удары плетьми или заключение.