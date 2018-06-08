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Вышел трейлер фильма с Эмбер Херд и Джонни Деппом "Лондонские поля"

Новость 08.06.2018, 20:40 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обнаженная Эмбер Херд против желающих ее смерти истеричных мужчин - в трейлере постнуара "Лондонские поля".

За режиссуру ленты, где еще можно встретить в одном кадре некогда дружную пару Херд-Депп, отвечает дебютант Мэтью Каллен. Сценаристом числится Роберта Хэнли ("Вероника решает умереть"), адаптировавшая одноименный роман Мартина Эмиса.

В центре крикливого мистического черного детектива с элементами дистиллированной эротики оказывается очаровательная гедонистка-ясновидящая Никола Сикс. Проблема у девушки всего одна, но весьма существенная - она явственно ощущает приближение своей смерти. Чтобы не затягивать встречу с костлявой, Сикс запускает целый веер любовных линий с тремя разными мужчинами, один из которых и должен будет ее прикончить.

В ролях: Эмбер Херд, Джим Стерджесс, Тео Джеймс, Билли Боб Торнтон, Джейсон Айзекс, Кара Делевинь, Джонни Депп и т.д.

Ранее на главную роль претендовала Джемма Артертон, но в итоге после всех рокировок титульный образ отошел Эмбер Херд.

Но забавен другой, нумерологический факт - Никола Сикс уже третий по счету персонаж, которого играет Херд, так или иначе связанный с цифрой шесть. Ранее это была 406 в ленте "Добро пожаловать в Zомбилэнд", а также просто Сикс в картине "Сироп".

Премьера "Лондонских полей" в РФ намечена на 20 сентября.

Сам трейлер с пометкой 18+ можно без труда найти на YouTube.
 

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