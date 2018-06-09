Богатые трофеи: отбитую у боевиков технику снова бросили в бой в Сирии

Сирийская армия все чаще применяет военную технику, захваченную у боевиков. В колоннах правительственных войск, следующих на передовую, а также непосредственно во время проведения операций можно видеть танки и бронемашины, еще недавно воевавшую по другую линию фронта.

Как отмечает один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин, за последнее время в ходе успешных наступательных операций сирийской армией были взяты очень богатые трофеи.

"Особенно успешной в этом плане стала операция в районе горного хребта Восточный Каламун. Здесь боевики группировки "Джейш аль-Ислам" и более мелкие формирования сдали около трех десятков одних только танков Т-55, Т-62 и Т-72.

Кроме того, среди трофеев там оказались самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка", БМП-1, тягачи БРЭМ-2 и прочая техника, включая различные "тачанки" с пулеметным вооружением, а также гантрак на базе КамАЗа с 57-мм зенитной пушкой С-60.

Благодаря неплохому состоянию, в котором находилась эта техника, сирийские военные вскоре задействовали ее для последующей операции на севере провинции Хомс", - рассказал он.

Таким образом, можно говорить о своеобразном круговороте боевой техники. Первоначально эти танки и бронемашины были захвачены боевиками на базах хранения и складах сирийской армии, которые до этой кровопролитной войны были построены в горах Восточного Каламуна.