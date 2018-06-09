Число жертв авиакатастроф в России возросло в 16 раз

В России количество авиационных катастроф в первом квартале текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза, а число погибших в этих авариях возросло в 16 раз. Такие данные обнародовало МЧС РФ.

В первом квартале 2018 года в стране произошли четыре авиакатастрофы, в том числе одна федерального уровня, а в минувшем году зарегистрировано одно крушение воздушного судна. С начала года такие происшествия в РФ унесли жизни 80 человек и привели к ранению 85 (в 2017 году - 5 жертв и 5 пострадавших), передает РИА Новости.

Напомним, в феврале в Подмосковье разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Орск. Самолет рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.