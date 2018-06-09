ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба примет решение о возбуждении дела против "большой четверки" операторов мобильной связи до конца недели, сообщили в антимонопольном ведомстве журналистам.

"Дело в отношении банков по СМС-рассылкам по состоянию на сегодняшний день не возбуждено. Проверка завершена. По ее итогам решение будет принято до окончания недели", - говорится в сообщении.

Дело может быть возбуждено против сотовых операторов по тарифам для банков на СМС-сообщения, которые рассылаются клиентам о проведенных операциях по картам. Претензии к операторам возникли из-за роста тарифов.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2, которых обвиняют в повышении тарифов на СМС-сообщения для частных банков.