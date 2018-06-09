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09.06.2018 10:55
Рубрика: Экономика

ФАС назвала сроки возможного возбуждения дела против сотовых операторов

Текст: Евгений Гайва

Федеральная антимонопольная служба примет решение о возбуждении дела против "большой четверки" операторов мобильной связи до конца недели, сообщили в антимонопольном ведомстве журналистам.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Дело в отношении банков по СМС-рассылкам по состоянию на сегодняшний день не возбуждено. Проверка завершена. По ее итогам решение будет принято до окончания недели", - говорится в сообщении.

Дело может быть возбуждено против сотовых операторов по тарифам для банков на СМС-сообщения, которые рассылаются клиентам о проведенных операциях по картам. Претензии к операторам возникли из-за роста тарифов.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2, которых обвиняют в повышении тарифов на СМС-сообщения для частных банков.

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