МИД РБ отмечает неспособность США пересматривать свою позицию в отношении Минска

Инерция политических оценок и подходов в мировой политике противоречит характеру и действительному положению дел в отношениях Беларуси и США. Об этом БЕЛТА сегодня заявил заместитель начальника управления МИД республики Андрей Шупляк.

Дипломат прокомментировал решение Вашингтона о продлении ограничительных мер в отношении белорусской стороны, которое было инициировано еще в 2006 году администрацией президента США Джорджа Буша-младшего. По его словам, двусторонние отношения за истекшие 12 лет существенно изменились, но в некоторых вопросах Белый дом до сих пор не способен пересмотреть свою устаревшую позицию. "Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу", - заявил представитель МИД.

Официальный Минск полагает, что "нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность", - подчеркнул Андрей Шупляк.

Он добавил, что белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с США и рассчитывает на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся двусторонних отношений.