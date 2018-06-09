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Началась работа над первым сериалом-приквелом "Игры престолов"

Новость 09.06.2018, 20:25 | Текст: Олег Усков

Дана отмашка для начала работы над первой серией нового сериала вселенной "Игры престолов". Как пишет Variety, очередное GOT-шоу (всего их предполагается пять) станет приквелом: действие пока безымянного сериала развернется "за тысячи лет" до событий "базовой" саги.

Шоураннер - Джейн Голдман. Она выступит продюсером и напишет сценарий пилота.

Фото: Eric Jamison/Invision/AP
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Параллельно Макс Боренштайн, Брайан Хелгеленд, Карли Рэй и Брайан Когман трудятся над остальными возможными ИП-сериями. По которым на данный момент нет никакой конкретики.

Канал HBO пока не дал по поводу официальных комментариев.

Сюжет сериала сокрыт покровами тайны, хотя - отмечает журнал - ранее Джордж Мартин, автор литературного первоисточника, дал понять, что, возможно, все пять новых шоу будут именно приквелами GOT, а не "ответвлениями" от саги. То есть никто из персонажей "Игры престолов" в них задействован не будет.

47-летняя британка Голдман - примечательный деятель. Известна по фильмам "Звездная пыль", "Пипец", "Дом странных детей мисс Перегрин", лентам серий "Люди Икс" и "Кингсман", над сценарием триквела последней из которых сейчас работает. Кроме того, Джейн подряжена и на сценарий игрового ремейка "диснеевской" "Русалочки".

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