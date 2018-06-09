Патриотами назвали себя 92% россиян

В канун празднования дня России социологи из ВЦИОМ поинтересовались у россиян, как они понимают патриотизм. Выяснилось, что большинство наших сограждан считают, что патриотизм - это любовь к своей стране (так считают 59% опрошенных). Однако за последние четыре года уверенных в этом стало меньше.

При этом чуть больше трети наших соотечественников (39%) считают, что патриотизм - это стремление к изменению положения дел в государстве. За прошедшие четыре года уверенных в этом стало на 4% больше.

Еще часть россиян-поклонников активного проявления своих чувств (38%) считают, что работа на благо своей страны - это тоже патриотизм. Признаком настоящего патриота при этом у нас не считается и привычка игнорировать и не видеть недостатки жизни.

Социологи также отмечают, что за два года укрепились патриотические настроения в обществе в целом. Так, число россиян, считающих себя патриотами, заметно увеличилось и составило максимум за 18 лет - 92%.

В грядущие выходные 21% россиян собираются побывать на праздничных мероприятиях. Еще 25% намерены отправиться на природу, столько же планируют поработать на дачных участках, а 23% используют праздники, чтобы сделать домашние дела. Кроме этого, 25% опрошенных, как истинные патриоты, в праздничные дни собираются работать.

