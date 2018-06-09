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Первая "девушка Бонда" Юнис Гейсон умерла в возрасте 90 лет

Новость 09.06.2018, 19:02 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Юнис Гейсон, в первую очередь известная как "девушка Бонда" в стартовом фильме серии - "Докторе Ноу" 1962 года и последующем "Из России с любовью" (1963), скончалась на 91-м году жизни - 8 июня.

Информация об этом появилась в официальном Twitter Гейсон.

Причина смерти актрисы не названа.

Продюсеры "бондианы" с печалью выражают соболезнования в связи с утратой.

Юнис Гейсон родилась в 1931 году в Англия. За карьеру сыграла в более полусотне фильмов и сериалов, дебютировав на телевидении в 1948-м.

Помимо лент "бондианы", где она исполнила роль Сильвии Трейч, на счету Гейсон классический хоррор с Питером Кушингом "Месть Франкенштейна" (главная женская роль), сериалы "Святой", "Мстители", "Опасный человек".

Дважды была замужем: за актером Брайаном Джексоном, с которым снималась в сериалах, и продюсером и сценаристом телешоу "Миссия невыполнима" Ли Вэнсом (там тоже служебный роман).

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