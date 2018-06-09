Первая "девушка Бонда" Юнис Гейсон умерла в возрасте 90 лет

Британская актриса Юнис Гейсон, в первую очередь известная как "девушка Бонда" в стартовом фильме серии - "Докторе Ноу" 1962 года и последующем "Из России с любовью" (1963), скончалась на 91-м году жизни - 8 июня.

Информация об этом появилась в официальном Twitter Гейсон.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) June 9, 2018

Причина смерти актрисы не названа.

Продюсеры "бондианы" с печалью выражают соболезнования в связи с утратой.

Юнис Гейсон родилась в 1931 году в Англия. За карьеру сыграла в более полусотне фильмов и сериалов, дебютировав на телевидении в 1948-м.

Помимо лент "бондианы", где она исполнила роль Сильвии Трейч, на счету Гейсон классический хоррор с Питером Кушингом "Месть Франкенштейна" (главная женская роль), сериалы "Святой", "Мстители", "Опасный человек".

Дважды была замужем: за актером Брайаном Джексоном, с которым снималась в сериалах, и продюсером и сценаристом телешоу "Миссия невыполнима" Ли Вэнсом (там тоже служебный роман).