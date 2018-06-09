Появился эффектный трейлер фильма Дуни Смирновой про Льва Толстого

Доступен крайне увлекательно, энергично выглядящий трейлер художественного фильма режиссера, сценаристки и телеведущей Авдотьи Смирновой "История одного назначения" - про молодого Льва Николаевича Толстого. И с регулярным мордобоем внутре.

Лента основана на реальном фактаже, это - "пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Толстой".

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного, - сообщил синопсис.

48-летняя Авдотья Андреевна выступает постановщиком и соавтором сценария. Сопродюсер многообещающего проекта - Сергей Сельянов (дилогия "Брат", "Сестры", "Жмурки", анимационная серия про приключения трех богатырей).

Основой сценария послужила глава "Спасти рядового Шабунина" из книги литературоведа Павла Басинского "Святой против Льва".

Съемки фильма проходили в том числе в Ясной Поляне.

В ролях: Андрей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Анна Михалкова, Анна Пармас.

В кино - с 6 сентября.

Авдотья Смирнова известна фильмами "Кококо", "Глянец", по сериалу "Отцы и дети", как соведущая ток-шоу "Школы злословия" - в тандеме с Татьяной Толстой, внучкой Алексея Толстого.