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09.06.2018 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославца заподозрили в истязании своего ребенка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В отношении жителя Ярославской области, заподозренного в истязании родного сына, возбуждено уголовное дело.

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Как сообщило следственное управление СК РФ по региону, предварительно установлено, что в мае 2018 года мужчина применял недопустимые методы воспитания к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания.

Ближайшая родственница подростка рассказала корреспонденту "РГ", что, опасаясь побега мальчика из дома в Некрасовском районе, родители недавно посадили его на собачью цепь во дворе, и он так просидел около семи часов. 

Кроме того, уехав в мае на две недели на юг и взяв с собой трех несовершеннолетних детей, родители оставили еще одну свою десятилетнюю дочь одну дома. К счастью, с ребенком ничего не случилось.

По мнению родственницы, методы воспитания детей в семье всегда были достаточно жесткими, но особенно много они стали вызывать вопросов после того, как родители начали посещать собрания кришнаитов в областном центре.

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В следственном управлении сообщили, что после того, как о странных методах воспитания стало известно правоохранительным органам, 44-летний отец семейства пустился в бега.

- Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его последующее задержание. Ребенок находится в больнице, - рассказала официальный представитель СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Поскольку, по мнению следствия, дети в этой семье находятся в социально опасном положении, поднят вопрос об их изъятии.

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