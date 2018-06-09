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09.06.2018 20:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ударивший ножом 11-летнюю девочку в столице признал свою вину

Мужчина, которого подозревают в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, создался в содеянном.

Отвечая на вопрос журналистов перед заседанием суда, признает ли он вину, Виталий Косячкин ответил: "Да".

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Также мужчина в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый пытался скрыться от правосудия, но был задержан благодаря сотрудникам правоохранительных органов.

О том, что мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия, стало известно накануне. Инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. До нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов.

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