Ударивший ножом 11-летнюю девочку в столице признал свою вину

Мужчина, которого подозревают в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, создался в содеянном.

Отвечая на вопрос журналистов перед заседанием суда, признает ли он вину, Виталий Косячкин ответил: "Да".

Также мужчина в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемый пытался скрыться от правосудия, но был задержан благодаря сотрудникам правоохранительных органов.

О том, что мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия, стало известно накануне. Инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. До нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов.