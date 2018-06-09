В Белгороде проверят выдачу зарплат подарочными картами

Прокуратура Белгородской области начала проверку информации о выдаче работникам гипермаркетов "Линия" части зарплаты подарочными картами.

Сообщения о том, что работники гипермаркетов получили 25 процентов заработной платы подарочными картами, поступили из нескольких регионов ЦФО.

Причем, согласно этим сведениям, продукты по таким картам можно приобрести только в магазинах данной сети, а снять деньги или перевести их на другую карту нельзя, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Представитель пресс-службы корпорации, куда информагентство обратилось за комментарием, дать его не смог.