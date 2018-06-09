Камчатской медведице присвоили звание матери-героини

Неофициальный статус матери-героини присвоили медведице по имени Матрена в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Она смогла сохранить выводок из четырех детенышей до третьего года их жизни. За двадцать лет наблюдений такой случай зафиксирован в третий раз.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, в состав которого входит заказник, сохранить все потомство в условиях дикой природы крайне сложно.

- Многое зависит и от характера многодетной матери. Некоторые из них проявляют непростительную безалаберность и теряют детенышей, - отметил консультант научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александр Никаноров.

Трех сыновей и дочку Матрена привела в заказник в начале лета 2016-го. Специалисты отмечают, что сохранить выводок ей помогла правильная тактика поведения.

- Она сразу обосновалась возле кордона, понимая, что под присмотром государственных инспекторов медвежата будут в полной безопасности и двуногие "няньки" дадут ей возможность спокойно рыбачить, охраняя потомство от враждебно настроенных сородичей, - сказала сотрудница службы охраны заповедника Лиана Варавская.

Этим летом медвежата покинут свою мать. Она подготовила их к самостоятельной жизни и научила правильно вести себя среди других косолапых. Матрена вновь готова к брачному сезону и новому потомству.

Справка "РГ"

В Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т.И. Шпиленка насчитывают около тысячи особей бурых медведей. Это крупнейшая в России субпопуляция.

Камчатские медведицы - самые любящие и заботливые матери. Своих детей они опекают до трех лет, в то время как самки в материковой части России - только до года.