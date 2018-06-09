Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа

На всей территории Ванинского района Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в жилом доме в Ванинском районе.

Напомним, сегодня ночью в пятиэтажном доме на улице Космонавтов поселка Октябрьский произошел взрыв бытового газа. В первом подъезде на втором этаже возникло возгорание. Два человека пострадали, один скончался. К утру пожар был полностью ликвидирован.

- В настоящее время газ, вода и электричество в доме отключены. В поселке развернут пункт временного размещения. В нем находятся три человека. Остальные жильцы отправились к родственникам, - рассказали специалисты дежурно-диспетчерской службы Правительства края.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона распорядился оказать местным властям необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва, а также выразил соболезнования семье погибшего. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону заявили, что специалисты осматривают повреждённые конструкции здания и ведут работы по ликвидации последствий происшествия. Привлечены 97 человек и 20 единиц техники.

- По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Однако имеются повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. В трех помещениях разрушены межкомнатные перегородки, - сообщили спасатели.

Тем временем, специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай рассказал агентству "Интерфакс", что часть квартир в доме, где произошло ЧП была негазифицирована. В том числе и та, в которой случился взрыв. Специалисты предполагают, что туда газ просочился от соседей.