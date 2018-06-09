Новости

В Ростове упавший шкаф насмерть придавил пятилетнего мальчика 10:17
На Кубани во время соревнований в детском лагере пропал ребенок 10:15
В Иркутской области подожгли сельскую администрацию 10:15
СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов 10:11
"Оракул" из Эрмитажа предскажет судьбу первого матча ЧМ-2018 10:10
СМИ: Китайские хакеры похитили данные о военных разработках ВМС 10:00
Омскую учительницу уволили из-за фото в купальнике 10:00
Трамп на год продлил санкции против белорусских чиновников 09:41
Эрмитаж купил картину современного художника за 63,7 млн рублей 09:39
Россельхозбанк возглавит бывший заместитель Дмитрия Патрушева 09:32
На Урале завели дело о массовом отравлении детей в лагере 09:31
В Приморье из КНР попытались ввезти больше семи тонн игрушек 09:28
В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер 09:24
В России изменят правила призыва на срочную службу 09:18
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа 09:17
На Урале число отравившихся в детском лагере выросло до 64 человек 09:07
Камчатской медведице присвоили звание матери-героини 09:05
Генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время ЧМ-2018 08:41
"Голден Стейт" в шестой раз стал чемпионом НБА 08:37
Ударивший ножом школьницу мужчина задержан в Москве 08:36
В Сочи дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными 08:35
Сеул и Гуаньчжоу признаны самыми опасными для экологии городами 08:20
Мощный ураган в Индии унес жизни не менее 30 человек 08:00
В Афганистане талибы объявили о перемирии 07:40
Японские СМИ сообщили о возможной встрече Абэ и Ким Чен Ына в России 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
09.06.2018 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа

Текст: Дина Непомнящая

На всей территории Ванинского района Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом газа в жилом доме в Ванинском районе.

В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал

Напомним, сегодня ночью в пятиэтажном доме на улице Космонавтов поселка Октябрьский произошел взрыв бытового газа. В первом подъезде на втором этаже возникло возгорание. Два человека пострадали, один скончался. К утру пожар был полностью ликвидирован.

- В настоящее время газ, вода и электричество в доме отключены. В поселке развернут пункт временного размещения. В нем находятся три человека. Остальные жильцы отправились к родственникам, - рассказали специалисты дежурно-диспетчерской службы Правительства края.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона распорядился оказать местным властям необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва, а также выразил соболезнования семье погибшего. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

В Ленобласти на военном полигоне произошел взрыв

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону заявили, что специалисты осматривают повреждённые конструкции здания и ведут работы по ликвидации последствий происшествия. Привлечены 97 человек и 20 единиц техники.

- По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Однако имеются повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. В трех помещениях разрушены межкомнатные перегородки, - сообщили спасатели.

Тем временем, специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай рассказал агентству "Интерфакс", что часть квартир в доме, где произошло ЧП была негазифицирована. В том числе и та, в которой случился взрыв. Специалисты предполагают, что туда газ просочился от соседей.

Главное сегодня

В России изменят правила призыва на срочную службу
Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края из-за взрыва газа
Лидеры России и Китая вместе приготовили гоубули
Трамп на встречах с Трюдо и Макроном не обсуждал Россию
Число жертв авиакатастроф в России возросло в 16 раз