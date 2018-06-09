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09.06.2018 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье из КНР попытались ввезти больше семи тонн игрушек

Текст: Анна Бондаренко

В контейнере, который прибыл морем из КНР, владивостокские таможенники обнаружили 7,4 тонны различных незадекларированных товаров - детских игрушек, гироскутеров, автомобильных зеркал, зарядных устройств, блоков питания.

Фото: Хабаровская таможня
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Как сообщает пресс-служба ведомства, весь товар арестован.

Сообщается, что в декларации, которую подал российский импортер, были сведения  о хозяйственных товарах. Но при досмотре таможенники обнаружили совсем другое. Как отмечают в таможне, на ряд товаров, например, на детские игрушки, не было подано документов, подтверждающих их безопасность.

Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Импортеру грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией.

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