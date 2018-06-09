В Чебоксарах пройдет Конгресс местных властей стран Евразии

В столице Чувашии реализуются проекты, которые могут быть интересны с точки зрения обмена межмуниципальным опытом. Об этом заявил генеральный секретарь Евразийского отделения "Объединенные города и местные власти" Расих Сагитов на встрече с руководством Чебоксар.

Заседание посвятили организации и проведению Конгресса местных властей Евразии "На пути к реализации целей устойчивого развития", который состоится в столице Чувашии уже этой осенью. Его участниками станут более 100 мэров и представителей российских и европейских городов.

Сагитов выразил уверенность, что эффект от предстоящих мероприятий будет положительным.

- Чебоксары - красивый и благоустроенный город, где с успехом реализуются интересные с точки зрения обмена межмуниципальным опытом проекты. Более того, мероприятия Конгресса станут первыми из числа деловой программы пребывания в России заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора ООН - Хабитат Маймунах Мохд Шариф, которая познакомится с культурой нашей страны впервые, - сказал он.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В рамках Конгресса пройдут отчетно-выборная Ассамблея Евразийского отделения ОГМВ, собрание Ассоциации городов Поволжья, семинар Комитета по культуре Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" и обучающий семинар ОГМВ о локализации Целей устойчивого развития.

- Связующей нитью всех этих мероприятий станет культура. Это фактор, влияющий на качество жизни, а его повышение и есть цель устойчивого развития муниципалитетов, - отметил глава Чебоксар Евгений Кадышев.

По словам замглавы администрации по социальным вопросам Аллы Салаевой, для столицы Чувашии конгресс станет реальной возможностью презентовать культурный и туристический потенциал, примеры движения "здоровые города", экологическую культуру и обсудить транспортную реформу - тему, являющуюся острой для всех крупных городов Поволжья.

Подписав соглашение по определению взаимных обязанностей сторон и распределению задач для проведения конгресса, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что оргкомитет приступил к детальной работе.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- У Чебоксар почетная миссия - организовать Конгресс местных властей стран Евразии и дать старт культурным и историческим мероприятиям к юбилею столицы Чувашии. Это значимое мероприятие для нас и в целом для Приволжского округа, Российской Федерации. Постараемся провести его на высшем уровне, - сказал сити-менеджер.

Справка "РГ"

Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) - добровольное международное объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований, созданное в 2004 году для эффективной реализации прав граждан на местное самоуправление. ОГМВ имеет семь региональных отделений и объединяет более 10 тысяч городов и ассоциаций мира и представляет более половины населения планеты.

Чебоксары были выбраны для проведения Конгресса в декабре 2017 года на заседании в китайском Ханчжоу по результатам исследования международной активности городов Евразийского отделения организации и предложению Комитета по культуре ОГМВ. Столица Чувашии вошла в тройку финалистов среди 80 городов-участников.