Стиллавин заступился за омскую учительницу, уволенную из-за фото

История с уволенной омской учительницей, чьи снимки в купальнике попали в виртуальную сеть, получила продолжение. За молодого школьного историка заступился известный российский радиоведущий Сергей Стиллавин. Он уверен, что фотосессия в интернете в данном случае не может быть поводом для того, чтобы лишить человека работы.

- Напротив, снимки являются прекрасным примером того, как человек может быть счастлив и иметь занятия, не связанные с основной работой. Требую вернуть Викторию на работу! Свободу красоте! - пишет в социальной сети Стиллавин.

С радиоведущим солидарны многие. "Девочка имеет право на подработку, на зарплату учителя не прожить!", "За что увольнять? Вернуть!", "Очень хорошее фото! Доброе и счастливое! Верните Виктории работу!" "Считаю, что ей нужно в суд подать", - высказываются в соцсетях сочувствующие молодому педагогу сограждане.

Напомним, 26-летняя омская учительница была уволена из-за того, что поучаствовала в рекламе купальника.

Снимки показались администрации школы чрезмерно откровенными, руководство посчитало, что они нанесли урон имиджу учебного заведения и опорочили высокое звание педагога.