Суд запретил сдавать в аренду лежбище нерпы на Байкале

В Бурятии суд признал недействительным договор аренды на земельный участок мыса Лаканда на озере Байкал, являющееся традиционным крупным лежбищем нерпы. Об этом сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.

Претендовала на участок в природном заказнике "Фролихинский" эвенкийская община "ИТЫ". Ранее выделение ей спорной земли было одобрено на 49 лет республиканским агентством лесного хозяйства. Но законность сделки оспорила прокуратура.

- Осуществление рекреационной деятельности может привести к утрате лежбища уникальной байкальской нерпы, повреждению или уничтожению краснокнижных растений. На прибрежных камнях мыса Лаканда находится лежбище, вмещающее до 30 особой одновременно. На мысе также произрастают редкие виды растений - щучка Турчанинова и черноплодник почтишерстистный, занесенные в Красную книгу России, - рассказали в Байкальской природоохранной прокуратуре.

К тому же, как отмечают в ведомстве, на землях заказника запрещено строительство любых сооружений, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий. Но как показала проверка, на территории участка складированы строительные материалы для возведения деревянных строений.