В Иркутской области подожгли сельскую администрацию

Неизвестные облили бензином и подожгли здание администрации поселка Каменка в Чунском районе.

Как сообщили в пресс-службе муниципального образования, ЧП произошло в три часа ночи. Несколько злоумышленников облили два угла сооружения соляркой, подожгли и убежали.

- Огонь случайно заметили сотрудники Каменского леспромхоза и вызвали пожарную охрану. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Повреждены два угла здания и кровля, - приводит слова главы поселения Виталия Банщикова пресс-служба мэрии.

В райадминистрации отметили, не прибудь вовремя пожарные последствия поджога могли оказаться куда более значительными. В одном здании с мэрией расположено общежитие, в котором ночью находилось пять человек. К тому же огонь мог перекинуться на находящиеся поблизости дома и поселковый клуб.

Между тем это уже не первый случай поджога в Каменке. По информации мэрии только за прошедший год их было семь. Неизвестные пытались спалить жилые строения, трансформатор и Новочунскую пожарную часть.