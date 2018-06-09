В Новосибирском зоопарке на свет появились двое лосят, которые в скором времени уже начнут осваивать вольер. Как рассказали "РГ" в пресс-службе зверинца, несмотря на то, что в природе глава лосиного семейства держится от детей подальше, сохатого отца от семьи отселять не стали - опыт показывает, что к потомству он относится индифферентно и угрозы не представляет.

Специалисты отметили весьма необычное поведение новоиспеченной мамы: как правило, лосихи рожают на улице, но в этот раз самка предпочла укрыться в помещении, вероятно - из-за прохладной и дождливой погоды, которая предшествовала двухдневной жаре в городе. Семейству там весьма комфортно, и наружу животные не стремятся. Впрочем, долго малыши под крышей не просидят, уверены в зоопарке. В ближайшие день-два лосята выйдут осваивать внешнее пространство.

В начале лета в Новосибирском зоопарке обзавелись потомством не только лоси, подрастает оно и у других представителей отряда парнокопытных. Например, впервые стали мамами две самки сибирского горного козла. Заботятся о детенышах аргали, голубые бараны, винторогие козлы, сибирские горные козлы. Есть пополнение в семьях маралов и камерунских коз. Последних поселили по соседству со страусами, в вольере которых вообще сделали что-то вроде детского сада. Самые крупные птицы планеты относятся к гостям спокойно, несмотря на то, что те периодически норовят утащить страусиный корм. Появились в зоопарке и маленькие северные олени.

- Олени, как и все парнокопытные, встают на ноги практически сразу после рождения, - отмечает заведующий сектором копытных и грызунов Александр Филиппов. - С первых дней жизни малыши следуют за матерями, рано начинают пробовать взрослую еду. Но, конечно, без мам им не обойтись. Материнское молоко - основная их еда как минимум до осени. Мамы греют их, оберегают, и так будет, пока детеныши не подрастут. В это время очень важно заботиться о самках. Они получают больше корма, в рационе обязательны сочные травы.