В Петербурге предстанет перед судом банда вымогателей

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, которые похищали людей и требовали деньги за освобождение.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, банда была создана по этническому признаку, в ней состояли пять человек.

- По версии следствия, злоумышленники создали этническую преступную группу с целью установления криминального контроля над предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Пушкинского района, - уточнили в СК. - Во время обысков у обвиняемых было изъято травматическое оружие, имущество потерпевших, а также долговые расписки.

Известно, что в 2015 году соучастники попытались получить с жительницы Пушкина пять миллионов рублей. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, поэтому женщины пошла на контакт, но вскоре оказалась пристегнута наручниками к батарее. В течение суток ее избивали, но потом настоящие полицейские спасли потерпевшую, преступникам же удалось скрыться.

Еще два эпизода относятся к 2017 году. У одного предпринимателя бандиты отняли два миллиона рублей и пытались получить еще 1,5 миллиона в счет несуществующего долга, у другого в счет такого же долга забрали автомобиль.

Теперь участникам ОПГ предъявлено обвинение за похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство. Уголовное дело передано в суд.