В Петербурге прогулочный катер врезался в набережную

В набережную у Большеохтинского моста врезался прогулочный катер.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении МЧС, ЧП произошло около девяти часов утра.

Причина аварии - неисправность катера: у него заклинило штуртрос рулевого управления. По словам спасателей, столкновение с гранитной набережной произошло у дома №1 по Малоохтинскому проспекту и было касательным. Однако рулевой и его пассажир пострадали, они доставлены в Александровскую больницу.

- Повреждений набережной нет, маломерное судно на плаву, разлива горюче-смазочных материалов нет, - уточнили в МЧС.