В Петербурге умерла заслуженная артистка России Татьяна Малышицкая

В Петербурге на 58-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малышицкая. Зрителям по всей стране она известна своими ролями в сериалах, а петербургские театралы любили ее за яркую игру на сцене.

Сообщение о смерти заслуженной деятельницы культуры обнародовал Камерный театр Малышицкого.

Татьяна Малышицкая - дочь Владимира Малышицкого, основателя нескольких петербургских театров. В частности, она была одной из первых актрис Ленинградского Молодежного театра, который сейчас известен как Молодежный театр на Фонтанке.

Также Татьяна играла в Камерном театре Малышицкого и снималась в телесериалах. Зрители запомнили ее по ярким эпизодам в "Улицах разбитых фонарей" и "Тайнах следствия".