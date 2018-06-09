В Петербурге возродят сериал "Агент национальной безопасности"

Известный петербургский режиссер Дмитрий Светозаров снимет продолжение фильма "Агент национальной безопасности". Это проект киностудии "АСДС" (продюсеры Андрей Сигле и Дмитрий Светозаров).

Дмитрий Светозаров: Я решил реанимировать фильм "Агент национальной безопасности". В свое время угасший проект и, как теперь говорят, культовый, легендарный. Почему он угас? Спустя много лет могу говорить откровенно. Концепция, стилистика фильма были придуманы мной. По заказу продюсера Александра Капицы. Всю хирургию замысла знаю до последней косточки. Как только я ушел из сериала, он стал рассыпаться. Исчезли стилистические нюансы, сочетание серьезного, иронии, юмора и драмы. Уходили авторы, актеры. Другие люди начали снимать всерьез и выяснилось, что исчезло главное, на чем все держалось. Артисты стали костенеть в кадре, не стало воздуха, камера остановилась. История закончилась.

У меня появилась идея возродить этот сериал, но будет уже другое время, новая интонация. Мысль такая. Главный герой Леха Николаев, на 15 лет вынувший себя из жизни (есть такой термин - "дауншифтер", человек, сбежавший от цивилизации и ставший добровольным отшельником), бросает Петербург и отправляется в глушь, где работает егерем. Волею обстоятельств он возвращается в родной город. Старый герой в новой жизни. Все изменилось. И герой погрузнел, изменился (как я говорю - смотрите в паспорт), и те персонажи, которые знакомы зрителю по фильму.

Это история своего среди своих, ставших чужими. История человека, который со своими представлениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, что можно и чего нельзя, прибывает в современный мир, где многое изменилось, где сместились критерии, в том числе нравственные, юридические. И это противоречие между тем началом, которое несет он, и тем, что его окружает, будет нравственным сюжетом нашей истории. В основе - детективная история о том, как Николаев пытается раскрутить убийство своего единственного друга и напарника Андрюхи Краснова (которого играл Андрей Краско).

У нас сейчас подготовительный период. Ищем актеров.

Кто из прежних артистов уже утвержден?

Дмитрий Светозаров: Миша Пореченков согласился, хотя я увидел на его лице некоторое изумление. Наверное, он эту историю давно похоронил, но то, что за нее взялся я, видимо, послужило гарантией того, что здесь будет для него что-то интересное, как для актера.

Надеюсь, что роль главного оппонента Лёхи сыграет Александр Устюгов, с которым мы познакомились на моей последней работе - 4-серийный фильм "Петербург, Любовь. До востребования" (еще не вышел).

По сюжету кино петербургское. "По наследству" переходят в него из первых серий петербургские актеры: Анна Геллер, игравшая Шуру, подругу Николаева, одну из первых его любовей, Андрей Зибров, который играл безмозглого практиканта и за эти годы дорос до генерала агентства национальной безопасности, Вадим Яковлев (Филиппыч, ушедший в отставку, а теперь корпеющий в архивах). И Евгений Баранов, тогда - мелкий мошенник "Кука".

Из новых артистов будет Дмитрий Воробьев, работающий в БДТ имени Товстоногова, я рад встретиться с ним в работе.

А кого, к примеру, ищете?

Дмитрий Светозаров: Нужна молодая героиня, современная деловая деваха, по-мужски умная, по-женски хитрая, в меру циничная, прагматичная. И внешне эффектная.

Сколько будет серий и кто автор сценария?

Дмитрий Светозаров: 8 серий. Сценарий написала Ануш Варданян. Я во многом помогал ей, вводил в курс тонкостей замысла, жанра, стилистики, особенностей актерского поведения.

Справка "РГ"

Дмитрий Светозаров - руководитель проекта "Агент национальной безопасности", режиссер, а также соавтор некоторых сценариев первых 32 серий.

Снял художественные фильмы "Скорость", "Прорыв", "Без мундира", "Псы", "Арифметика убийства", "Гаджо" ("Чужой"), "Преступление и наказание", "Тень", многосерийные - "Четырнадцать цветов радуги", "По имени Барон", "Танцор", "Три цвета любви", 9 серий сериала "Опера́. Хроники убойного отдела", "Фаворский", "Вепрь", "Любовь без правил", "Мать- и -мачеха", "Любовь без правил".