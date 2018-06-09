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09.06.2018 18:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Астраханский губернатор принял участие в "прямой линии" президента

Новшеством "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным стал видеомост с министрами и главами регионов. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин также находился на видеосвязи и был готов в любой момент ответить на вопрос главы государства.
Фото: Михаил Клементьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Клементьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Клементьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В числе проблем, которые волновали россиян, были те, которые напрямую касаются Астраханской области. Например, одно из обращений - о ситуации с обмелением Волги. Президент сам "выхватил" его из множества меняющихся на экране вопросов.

Фото: Официальный сайт губернатора Астраханской области
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- Да, проблема есть, хотя ситуация изменилась к лучшему, - прокомментировал Владимир Путин. - Хотя еще работать и работать.

Как отметил Александр Жилкин, Федеральная программа по оздоровлению Волги была объявлена в прошлом году.

- Астраханская область в числе первых защитила в Минприроды РФ в полном объеме проекты в рамках этой программы - до 2025 года, - сказал глава региона. - На работы предполагается потратить 98 млрд рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. В этом году будет выделено более 300 млн рублей. Проведена экологическая экспертиза, без этого вмешиваться в природу недопустимо.

Несколько лет назад в Астраханской области были проблемы, связанные с обмелением Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). Сейчас их нет. Теперь основная задача - поддерживать его постоянную глубину. Это напрямую влияет на успешность развития портов и повышение роли астраханского воднотранспортного узла.

Отметим, в 2017 году со дна канала было поднято 4,5 млн кубических метров грунта. Это почти половина объема всех работ, которые предприятие выполнило на подходных каналах и акваториях морских портов страны. А на 2018 год со дна ВКМСК запланировано поднять около 5 млн кубометров грунта.

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