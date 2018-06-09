Цены на продукты в Крыму оказались на уровне других регионов ЮФО

По данным Крымстата, с начала года индекс потребительских цен на продовольственные товары в РК составил 102,1 процента. Для сравнения, в Южном федеральном округе за пять месяцев - 101,8 процента, в Краснодарском крае - 101,2 процента, в Ростовской области - 102,3 процента. Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму в расчете на одного человека на конец мая 2018 года была 4045,28 рубля, в Краснодарском крае - 4065,32 рубля.

- В июне средние розничные цены на отдельные виды социально значимых продтоваров первой необходимости в Крым были ниже, чем в Краснодарском крае, - рассказал замминистра промышленной политики РК Ян Латышев. - Например, капусту белокочанную на 1,9 процента, на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на - 37,6 процента, на крупу гречневую - на 36,2 процента, огурцы - на 33 процента, яйца куриные - на 14,3 процента, мясо кур - на 14,1 процента, рис - на 12,6 процента, макаронные изделия - на 12,5 процента, масло подсолнечное - на 8,7 процента, лук репчатый - на 5,3 процента. Стоимость свинины, сосисок, сарделей и помидоров в рознице в Крыму и Краснодарском крае не отличалась. Дороже, чем в соседнем регионе на полуострове были розничные цены на морковь (на 1,6 процента), сахар-песок (на 4,6 процента), рыбу мороженную (на 5 процентов), говядину (на 5,7 процента), сметану (на 10,5 процента), на картофель (на 16,3 процента) а также на молоко (на 18,9 процента).

В минпроме РК считают, что цены на территории Крыма и других регионов РФ не могут быть одинаковыми по причине производственной специализации региона, уровня оптово-отпускных цен производителей и поставщиков, соотношения спроса и предложения, урожайности, сезонности, отсутствия или недостаточных объемов собственного производства основных групп социально значимых продуктов (сахар, крупа гречневая, рис, масло подсолнечное, мясо) и других факторов. Кроме того, влияет на ценообразование транспортная логистика, поскольку поставка продовольственных товаров с материковой части России пока осуществляется через паромную переправу.

- Открытие движения для большегрузного автотранспорта по Крымскому мосту, которое планируется в октябре 2018 года, приведет к развитию конкуренции на территории республики благодаря увеличению потока предпринимателей из других регионов РФ, и, как следствие, повлияет на ценовую политику на рынке продовольствия в Крыма, - считает Латышев.