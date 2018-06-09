Донские власти помогут переселенцам с Украины получить гражданство РФ

- Те вопросы, которые в компетенции региональной и муниципальной власти, мы обязательно решим, - заверил Василий Голубев вынужденных переселенцев.
Люди, обратившиеся к главе государства, просили об упрощении процедуры получения российского гражданства и сокращении сроков рассмотрения документов. По их словам, лицам, не имеющим гражданства, гораздо сложнее получить работу. Поскольку миграционная политика находится в ведении федеральных органов, предложения участников телеэфира будут сформированы в виде законодательных инициатив и отправлены для рассмотрения в федеральный центр, отметил Василий Голубев.
Стоит сказать, что с началом вооруженного конфликта на западном Донбассе основной поток людей приняла на себя как раз Ростовская область. В феврале 2014 года были зарегистрированы первые беженцы. Весной донские власти мобилизовали в регионе систему повышенной готовности, а 4 июня в приграничных районах Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию. Следующие два месяца поток беженцев постоянно нарастал, и во второй половине июля и в августе область принимала уже около трех тысяч человек ежедневно. Глава региона и областные органы власти начали работать в круглосуточном режиме, к оперативной работе подключились и руководители всех 11 приграничных муниципалитетов.
Летом и осенью 2014 года на востоке Ростовской области было открыто около 95 пунктов временного размещения и несколько палаточных городков, откуда люди перенаправлялись в стационарные места размещения, а также в другие регионы. При этом большая часть беженцев осталась на территории Ростовской области. К обеспечению безопасности были подключены все профильные службы: МВД, ФСБ и так далее.
По данным правительства Ростовской области, с марта 2014 года подразделениями миграционной службы региона гражданам Украины было выдано более 27 тысяч разрешений на временное проживание в РФ. Гражданство получили более 12 тысяч вынужденных переселенцев, еще более 13 тысяч человек оформили вид на жительство. Трудоустроено 10,5 тысячи человек. Всего же с начала массового переселения граждан Украины на территорию Ростовской области консультации по вопросам трудоустройства получили более 49 тысяч человек.