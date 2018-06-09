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09.06.2018 14:40
Проект: В регионах

Донские власти помогут переселенцам с Украины получить гражданство РФ

Текст: Сергей Терентьев
Власти Ростовской области планируют сформировать предложения по упрощению системы получения гражданства РФ вынужденными переселенцами из Украины. Об этом заявил глава региона Василий Голубев после встречи украинскими беженцами, которые обратились на "Прямую линию" президента России с просьбой помочь им стать гражданами РФ.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Те вопросы, которые в компетенции региональной и муниципальной власти, мы обязательно решим, - заверил Василий Голубев вынужденных переселенцев.

Люди, обратившиеся к главе государства, просили об упрощении процедуры получения российского гражданства и сокращении сроков рассмотрения документов. По их словам, лицам, не имеющим гражданства, гораздо сложнее получить работу. Поскольку миграционная политика находится в ведении федеральных органов, предложения участников телеэфира будут сформированы в виде законодательных инициатив и отправлены для рассмотрения в федеральный центр, отметил Василий Голубев.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Стоит сказать, что с началом вооруженного конфликта на западном Донбассе основной поток людей приняла на себя как раз Ростовская область. В феврале 2014 года были зарегистрированы первые беженцы. Весной донские власти мобилизовали в регионе систему повышенной готовности, а 4 июня в приграничных районах Ростовской области объявили чрезвычайную ситуацию. Следующие два месяца поток беженцев постоянно нарастал, и во второй половине июля и в августе область принимала уже около трех тысяч человек ежедневно. Глава региона и областные органы власти начали работать в круглосуточном режиме, к оперативной работе подключились и руководители всех 11 приграничных муниципалитетов.

Летом и осенью 2014 года на востоке Ростовской области было открыто около 95 пунктов временного размещения и несколько палаточных городков, откуда люди перенаправлялись в стационарные места размещения, а также в другие регионы. При этом большая часть беженцев осталась на территории Ростовской области. К обеспечению безопасности были подключены все профильные службы: МВД, ФСБ и так далее.

По данным правительства Ростовской области, с марта 2014 года подразделениями миграционной службы региона гражданам Украины было выдано более 27 тысяч разрешений на временное проживание в РФ. Гражданство получили более 12 тысяч вынужденных переселенцев, еще более 13 тысяч человек оформили вид на жительство. Трудоустроено 10,5 тысячи человек. Всего же с начала массового переселения граждан Украины на территорию Ростовской области консультации по вопросам трудоустройства получили более 49 тысяч человек.

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