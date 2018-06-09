На Кубани нашли пропавшего во время соревнований в лесу ребенка

В Крымском районе Краснодарского края нашли пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию в детском лагере 12-летнего школьника. Об этом в субботу сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", ребенок приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь "Патриот Кубани" вместе с тренером и группой ребят. Вчера во время тренировок, он заблудился в лесу. В поисковой операции участвовали 350 человек.

- Мальчик обнаружен. После получения соответствующего разрешения медиков с учетом состояния здоровья с ребенком побеседуют следователи, - рассказали в ведомстве.

Чтобы не допустить повторение подобных случаев, правоохранители намерены выяснить причины инцидента. В рамках доследственной проверки будет также дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность участников при проведении соревнований.