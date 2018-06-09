На Кубани невеста на свадьбе напала с топором на брата жениха

В суд направлено уголовное дело в отношении 24-летней невесты из Туапсинского района, которая на собственной свадьбе напала с топором на брата жениха. Местную жительницу обвиняют "в причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшему".

- 22 апреля текущего года жители села Кроянское отмечали свадьбу. Во время торжества у брата жениха с невестой произошел конфликт. В результате девушка схватила топор и несколько раз ударила им оппонента по руке, - рассказали в региональной прокуратуре.

В настоящее время по делу назначено предварительное слушание. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.