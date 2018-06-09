В крымском сафари-парке показали новорожденных белых львят и ягуара

Два львенка-альбиноса и детеныш ягуара родились в сафари-парке "Тайган". Сегодня их впервые показали посетителям и журналистам.

Сейчас малышам около недели. Маму им заменяют сотрудники парка.

- Малыши находятся в беби-боксе, который позволяет поддерживать температурный режим и стерильность, - рассказал владелец парка Олег Зубков. - Сегодня мы можем сохранять и поднимать на ноги больше редких малышей. Потому что не всегда мамы воспитывают детенышей сами.

Зубков отметил, что ягуары и белые львы крайне редко размножаются в неволе.

- Рождение малышей значит, что животным подходят условия, что они не только нормально питаются, но и взаимодействуют между собой как в живой природе, - сказал он.