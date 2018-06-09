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09.06.2018 17:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В крымском сафари-парке показали новорожденных белых львят и ягуара

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Два львенка-альбиноса и детеныш ягуара родились в сафари-парке "Тайган". Сегодня их впервые показали посетителям и журналистам.

Фото: https://olegzubkov.blogspot.com/
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Сейчас малышам около недели. Маму им заменяют сотрудники парка.

- Малыши находятся в беби-боксе, который позволяет поддерживать температурный режим и стерильность, - рассказал владелец парка Олег Зубков. - Сегодня мы можем сохранять и поднимать на ноги больше редких малышей. Потому что не всегда мамы воспитывают детенышей сами.

Зубков отметил, что ягуары и белые львы крайне редко размножаются в неволе.

- Рождение малышей значит, что животным подходят условия, что они не только нормально питаются, но и взаимодействуют между собой как в живой природе, - сказал он.

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