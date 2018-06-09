В Ростове шкаф насмерть придавил пятилетнего мальчика

В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета РФ выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребенка, которого насмерть придавила упавшая секция платяного шкафа.

Как сообщили "РГ" в правоохранительном ведомстве, трагедия произошла в одном из частных домов Октябрьского района. 32-летняя мама оставила ребенка без присмотра и вышла в соседнюю комнату, там она услышала громкий звук падающей мебели. Забежав в комнату, женщина обнаружила, что мальчика придавило упавшей секцией шкафа.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе доследственной проверки.