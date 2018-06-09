На Ямале утвердили новый состав правительства

Дмитрий Артюхов, исполняющей в данный момент обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, утвердил состав регионального правительства. Соответствующее постановление было подписано накануне, 8 июня, передает пресс-служба главы.

Итак, в составе нового парламента - вице-губернатор Ирина Соколова и первый замруководителя Алексей Ситников. Должности заместителей главы региона получили Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Александр Калинин, Сергей Карасев (директор департамента государственного жилищного надзора), Александр Мажаров (директор департамента международных и внешнеэкономических связей), Альбина Свинцова (директор департамента финансов), Наталия Фиголь (руководитель аппарата губернатора).

Как отметил Дмитрий Артюхов, в новую команду вошли исключительно профессионалы и знатоки своего дела.

"Задачи перед нами сложные, летний период - период отпусков, а сделать нужно в регионе перед подготовкой к зиме многое", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент досрочно прекратил полномочия губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина (он занял пост главы Минприроды) и назначил Артюхова временно исполняющим обязанности главы региона.