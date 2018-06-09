Открывшему стрельбу по детям челябинцу предъявили обвинение

В Челябинске предъявили обвинение мужчине, который накануне открыл стрельбу по детям по дворе гимназии №63.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК, правоохранители просят суд заключить подозреваемого под домашний арест. Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия.

ЧП произошло утром 8 июня около двух часов дня. Челябинец в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пневматического ружья по двум школьникам. У них зафиксированы касательные раны.

Ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.