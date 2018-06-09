В тюменском поселке трое мальчиков сбежали из детсада

Следственный комитет Тюменской области проверяет информацию, обнародованную ранее в прессе, о том, что в поселке Боровский трое воспитанников детсада не вернулись вовремя с прогулки.

"Восьмого июня трое мальчиков ушли с территории детского сада - их нашли приблизительно в полутора километрах от дошкольного учреждения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дети выбрались за территорию детсада якобы через дырку в заборе - сейчас эта информация также проверяется.

"Действиям должностных лиц, отечественных за безопасности детей, будет дана правовая оценка", - подчеркнули в СК.