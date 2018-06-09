Росавиация назвала условия воссоздания "Саратовских авиалиний"

"Саратовские авиалинии" могут снова подняться в небо, если парк самолетов авиакомпании будет состоять из современных и безопасных для пассажиров самолетов, а система управления безопасностью полетов станет эффективной.

При таких условиях заявка "Саратовских авиалиний" на новый сертификат эксплуатанта может быть удовлетворена, сказал глава Росавиации Александр Нерадько. Пока в новой заявке на получение нового сертификата эксплуатанта все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал, передает слова Нерадько ТАСС.

"Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявку будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов, более комфортабельных и безопасных", - рассказал Нерадько.

Нерадько подчеркнул, что агентство заинтересовано в развитии региональной авиации, создании новых региональных авиакомпаний, но выходить с тем же багажом на подачу документов на право полетов со стороны "Саратовских авиалиний" и с теми же недостатками в области обеспечения безопасности полетов - несерьезно.