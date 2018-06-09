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09.06.2018 16:59
Рубрика: Власть

Россия потребует разведения сил у Станицы Луганской

Текст: Александр Гацак

В ходе встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" российская сторона намерена потребовать разведения сил у Станицы Луганской. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Встреча "нормандской четверки", участие в которой от России примет глава МИД Сергей Лавров, состоится 11 июня в Берлине. Как указано в сообщение дипведомства, "центральной темой дискуссий станет ход реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате" - в Париже 2 октября 2015 года и Берлине 19 октября 2016 года".

В заявлении говорится, что ситуация в последнее время заметно обострилась из-за близкого расположения друг к другу позиций украинских силовиков и ополченцев.

"ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон, - отмечают в МИД РФ. - Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской".

Особое внимание также планируется уделить гуманитарной поддержке населения, пострадавшей от ведущегося силового противостояния.

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