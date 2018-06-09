СМИ сообщили о потерях США в Сомали

В Сомали погиб американский солдат. Еще четыре человека были ранены. Об этом рассказали в Пентагоне. Там отметили, что на территории африканской страны сейчас находятся 500 американских военнослужащих. Они помогают местным властям бороться с террористами.

ТАСС напоминает, что в ноябре прошлого года американские военные впервые нанесли удары по боевикам ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ"). Операция была проведена на северо-востоке страны.

Всего были выпущены шесть ракет. В результате авиаударов уничтожены несколько террористов. Погибли главари бандформирований.