Стала известна стоимость модернизации Су-25 до версии "Суперграч"

Министерство обороны Российской Федерации заказало модернизацию четырех штурмовиков Су-25 до версии Су-25СМ3, также известной как "Суперграч". Об этом стало известно из извещения о закупке, размещенного на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Общая сумма государственного контракта составила 1,605 млрд рублей. Получается, что стоимость ремонта и модернизации одной машины составляет чуть более 401 млн рублей. Все работы по модернизации штурмовиков должны быть завершены к 10 ноября 2019 года.

Напомним, что боевая эффективность "Суперграча" по сравнению с обычным Су-25 возросла почти в три раза. Штурмовики получили новый прицельно-навигационный комплекс, позволяющий повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения.

На обновленный Су-25СМ3 также устанавливается комплекс радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", который защищает самолет от ракет с тепловыми головками самонаведения. Помимо "Витебска" на борту Су-25СМ3 установлены системы радиоэлектронной борьбы, которые затруднят поражение наших штурмовиков ракетами, наводящимися при помощи радиолокации.