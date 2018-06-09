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09.06.2018,  
13:58
Текст: Илья Максимов

Стрельбу от бедра из "Минигана" сняли на видео

Профессиональный игрок в американский футбол Роб Гронковски, выступающий на позиции тайт-энда за клуб New England Patriots, опробовал многоствольный скоростной пулемет M134 Minigun, хорошо знакомый многим по голливудским боевикам.

Судя по видео, даже крупному футболисту сложно справиться с этим оружием. Гронковски с трудом удерживает пулемет, к концу ролика под его ногами можно наблюдать целую россыпь гильз. Впрочем, сам спортсмен остался доволен стрельбой, о чем можно судить по его довольному возгласу "Вау!"

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Напомним, что "Миниган", принятый на вооружение еще в 1960 году, не предназначен для использования в качестве носимого оружия. Им оснащают самолеты, а также ударные и десантно-транспортные вертолеты. Вес пулемета составляет 30 килограммов, однако для стрельбы ему также необходимы аккумуляторы, за счет которых осуществляется поворот блока стволов. Вес "Минигана" вместе с ними составляет уже 78 килограммов. Кроме того, высокая скорострельность (3-6 тыс. выстрелов в минуту) и начальная скорость полета пули (869 м/с) стали причиной очень сильной отдачи, поэтому эффективность стрельбы из этого пулемета без использования станка очень сомнительна.

В качестве ручного пулемета "Миниган" используют лишь некоторые энтузиасты, к числу которых теперь можно отнести и Роба Гронковски, и герои боевиков. Вспоминается, к примеру, сцена из "Хищника", в которой один из героев "поливает" джунгли свинцом, удерживая в руках "Миниган".

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